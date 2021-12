Kabarett in Wermelskirchen : Eine Heimsuchung der bitterbösen Art

Präsentierte ein fröhliches Feuerwerk der Boshaftigkeit: René Sydow, der am Freitagabend in der Katt auftrat. Foto: D. Reichenbach

Wermelskirchen In der Kattwinkelschen Fabrik war der wortgewaltige Bodenseeschwabe René Sydow mit seinem vierten Programm zu Gast.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Über René Sydow wurde einmal geschrieben, dass der große Dieter Hildebrandt über ihn gejubelt hätte. Diesen Vorschusslorbeeren wurde der Bodenseeschwabe auch problemlos gerecht, als er am Freitagabend mit seinem vierten Programm „Heimsuchung“ in der Kattwinkelschen Fabrik zu Gast war.

Er hatte sein Textbuch mitgebracht – schließlich spiele man heutzutage einmal in fünf Wochen, statt wie sonst, fünfmal pro Woche. Aber das brauchte er gar nicht, denn er war extrem gut in Form und regte sich gleich furchtbar auf. Darüber, dass die kulturellen Leuchttürme heute Bierbörse, Canstatter Wasen und Karneval seien. Überhaupt, Karneval: „360 Tage im Jahr schreit man in der Firma nach der Frauenbeauftragten – und am Rosenmontag scheißt man dem Feminismus auf den Kopf.“

Sydow feuerte seine Sticheleien in einer so extrem hohen Geschwindigkeit in die Runde, dass man tatsächlich aufpassen musste, um keine Pointe zu verpassen. Wenn er etwa über Jens Spahn, „der Gesundheitsminister war, Sie erinnern sich“, und seine Geringschätzung der später so sehr bejubelten Pflegekräfte lästerte. „Man könnte durchaus sagen, dass die Welt nicht wegen der Politik funktioniert, sondern trotz der Politik.“ Insofern sei es für ihn und seine Kollegen schwierig, Kabarett auf hohem Niveau abzuliefern. „Denn um das machen zu können, müsste man schon Gegner mit Qualität haben. Früher musste man noch arbeiten – Strauß, Wehner, Kohl. Sogar bei Schröder noch.“ Heute indes – Stichwort: Qualität – brauche man sich doch nur irgendeinen aussuchen, das Publikum würde sofort lachen. Die Probe aufs Exempel: „Philipp Amthor.“ Tatsächlich - unmittelbares Lachen im Publikum. „Sehen Sie? Dabei ist Amthor doch allerhöchstens ein kabarettistisches Grundnahrungsmittel.“ Gleiches gelte für die alten, bösen Männer - „die ich schon im Plusquamperfekt wähnte – Friedrich Merz. Dessen erstes Wort als Kleinkind Rendite lautete.“ Der „Erfinder des Neoliberalismus“ sei eben durch und durch – Christ…demokrat. Sydows süffisanter Kommentar: „Wo sind die Löwen, wenn man sie mal braucht.“

Sydow war eine Art ausschweifender Bühnenminimalist. Gleichzeitig war er ein überbordender Wortspieler, der gegen alles und jeden zu lästern bereit war. Mit lautstarken Tiraden gegen eine Jugend, die in einem „digitalen Biedermeier der Angst“ gefangen war. „Vor Viren und Bakterien hat heute jeder Angst. Wir früher so – Swinger-Club? Kein Problem! Heute…?“ Aber auch er sei nicht davor gefeit, denn er wische das halbe Hähnchen an der Tankstelle mittlerweile immer mit dem feuchten Tüchlein mit Zitronengeschmack ab, ehe er es essen würde. „Heutzutage gibt es doch nur noch schlechtgelaunte Paranoiker. Wenn man mal einen in der Stadt sieht und der sieht entspannt aus – da denken wir doch gleich, dass der einfach nur bekifft ist.“