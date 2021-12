Adventsserie Kulinarisches Handwerk in Wermelskirchen : Gebäck mit einer großen Prise Leidenschaft

Erst Butter und dann Zucker: ­­Bäckermeister Uli Herrmann verleiht dem Stollenkonfekt in seiner Backstube den letzten Schliff. Foto: Theresa Demski

Serie Wermelskirchen Bäckermeister Uli Herrmann hat ein neues Rezept entwickelt: für Stollenkonfekt. Die kleinen Happen stehen ihrem großen Bruder, dem Stollen, in Nichts nach. Und sie finden reißenden Absatz.

Von Theresa Demski

Als Uli Herrmann den Eimer öffnet, schleicht sich ein intensiver Geruch in die Backstube. Prüfend hält er die Nase über den Eimer. „Wir legen die Rosinen selber in Rum ein“, sagt er, „diese hier sind so weit.“ Und dann setzt der Bäckermeister einen neuen Teig ein – mit den Rosinen, einer ordentlichen Portion Marzipan und vor allem mit viel Butter. Zum ersten Mal backt Uli Herrmann in diesem Jahr das Stollenkonfekt nach einem eigenen Rezept. „Wir backen einen guten Stollen“, sagt er, „nun haben wir getestet und ausprobiert und so ein eigenes Rezept für Stollenkonfekt entwickelt.“ 16 Kilogramm von den kleinen köstlichen Happen hat er in der ersten Adventswoche gebacken. Eine Woche später war das Regal in seinem Geschäft neben der Backstube wie leer gefegt. „Das ist das Beste, was passieren kann“, sagt er, „wenn uns die Kunden erzählen, das Gebäck habe sie süchtig gemacht und sie würden es verstecken, um länger etwas zu haben.“

Seitdem gehört das neue Rezept zur engeren Auswahl des Weihnachtsgebäcks, das jedes Jahr ab Ende November in der Backstube Herrmann entsteht. „Wir fangen nicht an, wenn die ersten Spekulatiustüten im Supermarkt auftauchen“, sagt der Bäcker, „wir warten, bis wir morgens am Auto einmal kratzen mussten.“ Dann sei Weihnachten in Sicht. Und dann sei Zeit für das erste Gebäck, das zu Kerzenschein und Vorfreude aufgetischt wird.

Genau abgemessen: Das Stollenkonfekt misst drei mal drei Zentimeter. Foto: Theresa Demski

INFO Die Zahl der Backstuben sinkt Statistik Vor 41 Jahren habe es in Deutschland noch 45.000 Backstuben gegeben, in denen jede Nacht frisches Gebäck entstand, erzählt Bäckermeister Uli Herrmann. Heute seien es noch 10.000. Im Stadtgebiet ist Herrmann der einzige Bäckermeister, der um zwei Uhr nachts seine Backstube aufschließt und selbst zu backen beginnt. Wertschätzung Viele Kunden wüssten echtes Handwerk aber wieder mehr zu schätzen, hat Herrmann festgestellt. Sie würden auch längere Wege auf sich nehmen, um bei ihm einzukaufen.

Vom Spekulatius bis zum Lebkuchen: „Das Weihnachtsgebäck kommt oben drauf“, sagt Herrmann. Der Alltagsbetrieb läuft weiter. Deswegen seien die Wochen vor Weihnachten für ihn und den zweiten Meister in der Backstube stressig. Zwölf bis 15 Stunden stehen die Beiden in der Backstube, um neben dem Tagesprogramm auch die Weihnachtsplätzchen auf den Weg zu bringen. Ohne Leidenschaft ergebe das alles keinen Sinn: Und deswegen streuen die beiden Bäckermeister in jedes ihrer Gebäckstücke eine ordentliche Prise Begeisterung – erst recht in das neue Stollenkonfekt.

Das Geheimnis des Erfolgs der kleinen Happen sei eigentlich gar kein Geheimnis, sagt der Bäckermeister – auch wenn das Rezept natürlich streng gehütet wird. „Es sind gute Zutaten, echtes Handwerk und ein bisschen Fingerspitzengefühl“, sagt Herrmann, „jedes Gebäckstück haben wir einmal in der Hand.“ 350 Kilogramm echte Butter seien seit Anfang November in der Backstube verbraucht worden. Auch auf das Marzipan im Stollenkonfekt wolle er auf keinen Fall verzichten – anders als die Industrie, wo den Herstellern die Zutaten häufig zu teuer würden. „Aber das Marzipan dient auch der Frischhaltung“, erklärt der Bäcker, „unverzichtbar“. Auf ­­Zusatzstoffe verzichte er komplett. Stattdessen setze er auf eine ganze Palette echter Gewürze, sagt er, zieht die Tür des Gewürzschranks in der Backstube auf und öffnet Dosen, die nach Zitrone und Vanille, Zimt oder Rum riechen.

Der Teig für das Stollenkonfekt wird schließlich in drei mal drei Zentimeter große Würfel geschnitten – und dann gebacken. „Wir haben getestet, welche Backmethode das beste Ergebnis erzielt“, erzählt der Bäckermeister. In der Ballenpfanne sei es nicht so gut geworden. Also habe er die erste Ladung einfach verschenkt. Die zweite kam dann in den Ofen – mit Erfolg. „Dann darf sich das Gebäck richtig mit Butter vollsaugen“, verrät Herrmann, „bevor wir es in Zucker wälzen.“ Auch das übernimmt in der Backstube keine Maschine – es bleibt Handarbeit. Und das bedeutet: Es darf auch mal was schief gehen.