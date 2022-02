Unverbindlich und ohne Termin : Kreis Kleve bietet Informationsgespräche für Ungeimpfte an

Kreis Kleve bietet Informationsgespräche für Ungeimpfte an

Die Corona-Impfstelle in Goch. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Der Kreis Kleve bietet ein Informationsgespräch für alle Personen an, die bislang nicht geimpft sind. Das ist auch ohne Termin in allen Impfstellen möglich und soll unverbindlich ablaufen.

Der Kreis Kleve bietet regelmäßige Corona-Schutzimpfungen in allen 16 Städten und Gemeinden an. Neben dem „Basisangebot“ gibt es – teils kurzfristig – weitere Impfangebote in Absprache mit den Städten und Gemeinden. Einen Überblick über die Termine mit Buchungsmöglichkeiten finden Sie hier.