Ärger in Wermelskirchen : Bleek: Bauverein verweigert sich dem sozialen Wohnungsbau

Wermelskirchen Mit „klarstellenden Äußerungen“ gegenüber dem Bauverein zum Mietpreisniveau der Stadt Wermelskirchen reagiert jetzt Bürgermeister Rainer Bleek zur Berichterstattung über fehlende Sozialwohnungen – und relativiert die Ausführungen des Geschäftsführers des Gemeinnützigen Bauvereins, Martin Lambotte.

Es sei richtig, dass Wermelskirchen vom Land NRW in die Mietpreisgruppe 3 eingestuft sei. Diese Mietpreisgruppe ist aber Durchschnitt in Nordrhein-Westfalen, das heißt viele Städte seien in diese Kategorie eingestuft, zum Beispiel Bielefeld, Bochum, Gütersloh, Mönchengladbach, Remscheid, Wuppertal. Bleek: „Wenn dort sozialer Wohnungsbau möglich ist, warum nicht in Wermelskirchen?“

Sozialwohnungen seien auch in letzter Zeit noch in Wermelskirchen gebaut worden, zuletzt von der Rheinisch-Bergischen Siedlungsgesellschaft am Wiesenweg. Ein weiteres Objekt wird in Kürze begonnen. „Dass diese Bauvorhaben von vornherein unwirtschaftlich sein sollen, widerspricht jeglicher Logik, und dazu fehlen auch bislang die Nachweise“, meint Bleek in Richtung Bauverein. Sollten Berechnungen dies nahelegen, steht das Angebot des Wohnungsbauministeriums, solche Kalkulationen zeitnah zu prüfen. „Ich übernehme da gerne die Kontaktaufnahme“, schlägt er Martin Lambotte vor.