Fund in Waldstück : Neben Altreifen auch Schmuckkoffer gefunden

Fund in Waldstück

Wermelskirchen In einem Waldstück, in dem vor einigen Wochen Altreifen abgeladen wurden, hat die Polizei auch Schmuck entdeckt.

Nicht nur 418 illegal abgeladene Altreifen, auch zwei Schmuckkoffer mit diversen Schmuckgegenständen wurden Mitte Januar in einem Waldstück an der Pohlhauser Straße gefunden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei dem Schmuck könne es sich laut Polizei um Diebesgut aus einer Straftat handeln.