Beirat für Menschen mit Behinderung : „Ich fühle mich nicht behindert“

Wermelskirchen Petra Sprenger ist Vorsitzende des Behindertenbeirats. Neue Netzwerke, große Projekte, kleine Erfolge und gelegentlicher Frust prägen die Arbeit.

Andere Ideen, die der Beirat im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht hat, nehmen aber inzwischen Gestalt an: „Unser größtes Projekt ist eine App für das Handy, die Menschen mit Behinderung über Barrieren und Barrierefreiheit in Restaurants, Geschäften und an Straßen informiert“, sagt sie. Beim Kennenlerngespräch beim Kreis habe sie erfahren, dass es dort ähnliche Pläne gebe. Also habe man sich zusammengetan. Noch in diesem Jahr soll die App an den Start gehen, auf der Basis des bestehenden Systems Wheelmap.org – aber dann mit Blick über den Rollstuhl hinaus.

Das zweite große Projekt, das der neue Beiratsvorstand in diesem Jahr realisieren will, läuft unter dem Stichwort „Sensibilisierung“. „Wir wollen den Menschen in Wermelskirchen die Möglichkeit geben, die Welt aus unserer Perspektive zu sehen“, kündigt Petra Sprenger an. Wer nicht an das Thema Behinderung und Barrieren herangeführt werde, der habe gar keine Chance, die Probleme im Alltag zu erkennen. Und deswegen will sich der Beirat mit Infoständen an Veranstaltungen beteiligen. Beim Fest bringen die Ehrenamtlichen einen Rollstuhlparcours mit und laden die Besucher ein, einmal selbst im Rollstuhl Platz zu nehmen. „Es ist schon viel erreicht“, sagt Petra Sprenger. Und dann lacht sie wieder. „Aber es gibt auch noch viel zu tun.“