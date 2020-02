Fakten + Hintergrund in Wermelskirchen : Die gute Stube verdient eine Aufwertung

Wermelskirchen Die Bürgerhäuser gelten als Vorzeigeobjekte in der Innenstadt. Sie sind ortsbildprägend und denkmalgeschützt. Mit Städtebaufördermitteln sollen sie im Rahmen des IHEK-Programms aufgewertet werden. Ein Blick in Haus 8.

Was zeigen Sie auswärtigen Besuchern in Wermelskirchen? Etwas, worauf Sie ein wenig stolz sind. Viele werden sagen: die Bürgerhäuser. Sie sind die Vorzeige-Häuser der Innenstadt, die gute Stube Wermelskirchens, ein schöner Ort für Trauungen und derzeit ein Ort der Musik. Sie sind ein Juwel, das eine grundlegende Sanierung, eine bessere Nutzung und ein schöneres Umfeld verdient. Dies alles könnte durch Fördermittel aus dem Städtebauförderprogramm ermöglicht werden.

Förderfähigkeit Ob es Zuschüsse aus dem Städtebauförderprogramm gibt, hängt davon ab, wie die Politik entscheidet und wie überzeugend der Förderantrag ist. Für die Akteure vor Ort, die am Entwurf des Masterplans für die Innenstadt beteiligt waren – begleitet vom Fachbüro ASS – haben die Bürgerhäuser eine Aufwertung verdient: „Sie repräsentieren in auffälliger Architektur des „Bergischen Hauses“ die Baukultur der Region. Das beispielhafte äußere Erscheinungsbild der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude wird komplettiert durch einen hochwertigen Innenausbau.

Doch wie sieht es in den Bürgerhäuser aus? Diese Redaktion ging mit zwei Mitarbeiterinnen der städtischen Bauverwaltung durch das Haus Eich 8. Michaela Böllstorf, Architektin im städtischen Hochbauamt, und Daniela Zache, Sachgebietsleiterin für Stadtplanung, ist die Begeisterung für dieses Baudenkmal anzumerken. Beide entgegnen mancher Kritik, die Gebäude seien vernachlässigt worden, dass die Stadt immer wieder in die Instandhaltung und in Schönheitsreparaturen investiert habe: Schlagläden wurden instandgesetzt, Fenster auf der Südwestseite gestrichen, die Küche wurde saniert, Dielenböden ausgetauscht, Schiefer ausgebessert und ein Leitungsschaden zwischen beiden Häusern behoben. Es wurden Türen nachgestrichen, nachdem zuvor die unteren Farbschichten an einigen Probestellen freigeschabt wurden, um an den ursprünglichen Farbton zu gelangen. Außerdem wurde eine Außenbeleuchtung installiert, die die Fassade zur Straße hin bei Dunkelheit gut in Szene setzt.