Harfenkonzert in Myhl Weihnachtliche Europareise mit der „Königin“

Die in Brüggen lebende und gut Deutsch sprechende Harfenistin stellte die internationalen Stücke vor, dabei auch die Besonderheiten des Weihnachtsbrauchtums. So erfuhren die Hörer vor dem griechischen „St. Basil‘s Hymn“, dass die Kinder in diesem Mittelmeer-Land Geschenke nicht zu Weihnachten, sondern in der Neujahrsnacht bekommen, und zwar auch nicht von Nikolaus, Christkind oder Weihnachtsmann, sondern vom heiligen Basilius, dessen Todestag der 1. Januar (379) ist. Dementsprechend ziehen die Kinder an Heiligabend lärmend durch Städte und Dörfer, keine Stille Nacht also.