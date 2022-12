Im Kreis Heinsberg Frieda Braun tritt zum Weltfrauentag auf

Die Gleichberechtigungsbeauftragten des Kreises Heinsberg sind mittlerweile ein eingespieltes Team. Dazu gehören für Erkelenz Elke Bodewein, für Hückelhoven Anastasia Schlösser, für Wegberg Sonja Opwis und für Wassenberg Vera Hartmann. Einer der wichtigsten Termine im Kalender der Beauftragten ist dabei der Weltfrauentag. Der fand erstmals bereits am 19. März 1911 statt, hat sich längst etabliert und wird in vielen Ländern und Städten auf unterschiedliche Art und Weise begangen und gefeiert wird. „Der Internationale Frauentag ist ein Tag für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Mädchen, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern der Welt“, teilen die Gleichstellungsbeauftragten mit.