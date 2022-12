Geschenke für die Meurer Jugendhilfe Landfrauen lassen Wassenberger Kinderaugen leuchten

Die Szenerie zwei Tage vor Kostenpflichtiger Inhalt Heiligabend am Roßtorplatz war beschaulich, besinnlich, weihnachtlich und richtig schön. Dafür verantwortlich waren die Landfrauen des Kreises Heinsberg. Sie zeigten in den vergangenen Wochen großes Engagement, um Kindern Herzenswünsche zu erfüllen. Kinder, die beispielsweise in den Einrichtungen der Meurer Jugendhilfe in Wassenberg leben. Betreut werden hier Kinder und Jugendliche, die etwa Schwierigkeiten in ihren Lebensgeschichten haben. In den Einrichtungen bekommen sie die Chance, sich entwickeln und entfalten zu dürfen. Christina und Marcel Meurer haben das umfassende und erfolgreiche Projekt geschaffen, das es seit acht Jahren gibt. Die Kinder und Jugendlichen leben auf Zeit bei den Meurers.