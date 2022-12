Geld für den Kreis Heinsberg Land stellt weitere Mittel für Corona-Ausgleich bereit

„Unsere Kommunen in Nordrhein-Westfalen standen und stehen angesichts der Corona-Krise vor großen Herausforderungen. Auch heute wirken sich die Kosten der Pandemie weiter auf die Haushalte in den Städten, Gemeinden und Kreisen aus“, erklärten dazu die beiden CDU-Landtagsabgeordneten aus dem Kreis Heinsberg, Thomas Schnelle und Bernd Krückel. Die Landesregierung ebne den Weg dafür, „dass die Kommunen gänzlich unbürokratisch ohne Antrag zusätzliche Mittel zur Entlastung erhalten, die noch in diesem Jahr ausgezahlt werden“.