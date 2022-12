Falsche Polizisten im Kreis Heinsberg Polizei warnt eindringlich vor einfallsreichen Betrügern

In Hückelhoven-Ratheim ist eine 81-jährige Frau am Donnerstag Opfer eines Trickbetruges geworden. Wie die Seniorin der Polizei mitteilte, erhielt sie einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der ihr mitteilte, sie solle Schmuck und Geld an die Polizei übergeben, da dieses sonst bei einem Einbruch entwendet werden könnte. Die gutgläubige Frau stellte daraufhin eine Tasche mit Wertgegenständen vor die Tür, welche von einer unbekannten Person abgeholt wurde. Als die Hückelhovenerin den Betrug bemerkte, erstattete sie Anzeige. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Gleichzeitig nimmt die Kreispolizei Heinsberg Fälle wie diesen zum Anlass, einmal mehr vor den gerissenen Maschen der Betrüger zu warnen. „Die Polizei wird niemals bei jemandem anrufen und fordern, Geld oder Wertgegenstände in Verwahrung zu nehmen und darauf aufzupassen“, sagt Pressesprecherin Angela Jansen. Ein solcher Anruf sei zu 100 Prozent ein Betrug.