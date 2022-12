Wut und getragene Töne Die große Abrechnung

Ministerpräsident Wüst sprach in getragenen Sätzen von den Ängsten der Menschen, die er damit wohl kaum zu dämpfen vermochte. Krieg und Energiekrise: „Niemand kann sagen, ob unsere Wirtschaft sich erholt oder weiter einbrechen wird“, sagte er. Die Flüchtlingssituation: „Niemand kann uns sagen, in welcher Größenordnung wir am Ende helfen müssen.“ Aber, so seine Botschaft: Man bereite sich ja jetzt vor, man werde der Unsicherheit Sicherheit entgegensetzen. Sowohl mit dem Rettungsschirm als auch mit der Haushaltsplanung: Die Industrie in NRW werde sich wandeln, erneuerbare Energien würden ein Standortfaktor werden.