Für Kinder im Kreis Heinsberg DRK startet innovatives Kreativ- und Bewegungsprogramm

Kurz vor Jahresende gibt der Kreisverband des DRK ein neues Projekt bekannt, das für einen Aufbruch steht: Jeden zweiten Samstag ab dem 14. Januar werden Kinder von vier bis zehn Jahren im DRK Kindergarten Am Heggeströper in Birgden willkommen geheißen. Dem Alter gemäß nehmen die Kinder in zwei Gruppen von 10 bis 14 Uhr an Sport- und Kreativangeboten teil. Die Kinder werden in dieser Zeit von Pädagogen und Übungsleitern intensiv begleitet und angeregt. „Ziel ist es, Kenntnisse und Fähigkeiten, denen gerade in den letzten 30 Monaten nicht genügend Raum gegeben werden konnte, in den Mittelpunkt zu rücken – und das auf einem sehr hohen Niveau“, hebt Ira Stormanns, Koordinatorin des Projekts, hervor.