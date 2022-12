Veranstaltungsbranche in der Krise Probleme beider Seiten sind nachvollziehbar

Das generelle Problem ist aber nicht ausgestanden. Heute kommen einige weitere Faktoren hinzu. Dazu zählen Stichworte wie Energiekrise oder auch Inflation. Die Anzahl der Menschen, die so wie noch nie auf jeden Euro im Alltag achten müssen, ist rasant gestiegen. Das Ende der Fahnenstange ist nicht in Sicht. Heißt: Die Menschen überlegen noch genauer, wo sie hingehen wollen, dabei treffen sie auch immer kurzfristiger die Entscheidung, ob sie überhaupt eine Veranstaltung besuchen werden. Genau das ist auch ein Punkt, der es Veranstaltern und Künstlern so schwer macht, verlässlich zu planen. Die Argumente beziehungsweise Probleme auf beiden Seiten sind mehr als verständlich nachvollziehbar.