„Habe lange mit mir gerungen“ Nachwuchsathletin Paula Schneiders muss Laufkarriere vorzeitig beenden

„Ich war schon froh, bei den wichtigen Rennen zumindest meine Leistung des Vorjahres bestätigen zu können. In diesem Jahr nahm ich im Sommer gar nicht an den wichtigen Wettkämpfen teil“, erzählt Schneiders. Das nagte natürlich an ihrer Motivation. „Es fiel mir immer schwerer, mich zu motivieren. Das führte bei mir dann letztendlich zum Entschluss, mit dem Leistungssport aufzuhören“, sagt die Gladbacherin. „Ich werde jetzt erst einmal mein Studium beenden und mich auf meine berufliche Karriere konzentrieren“, so die 22-Jährige.