ASV Rurtal-Hückelhoven führt die Bezirksliga an „Die Jungs haben richtig Bock aufzusteigen“

Der Sieg in Krefeld unterstreicht eine Entwicklung, die sich durch die gesamte Spielzeit zieht: In dieser Saison funktioniert es auch auswärts. In der vergangenen Saison spielte Hückelhoven in der eigenen Halle sehr stark und erarbeitete sich den Ruf als Favoritenschreck, jetzt sammelte der ASV außerhalb der eigenen Halle neun von zehn möglichen Punkten ein. „Die Jungs sind nach den Heimsiegen motiviert, es läuft alles nach Plan“, sagt Migdal, der vor der Saison die Top-Drei als Saisonziel ausgerufen hatte.