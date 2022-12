Mitteilung des Kreises Heinsberg Lützerath-Räumung ab Mitte Januar

In dem besetzten Erkelenzer Dorf am Rand des Tagebaus Garzweiler arbeiten Aktivisten seit Monaten daran, der Polizei die Räumung so schwer wie möglich zu machen, unter anderem durch Baumhäuser und Seilkonstruktionen. Mehr als 10.000 Menschen haben angekündigt, die Räumung blockieren zu wollen. In Aktivistenkreisen rechnete man zuletzt mit einem Räumungsbeginn um den 14. Januar.