Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Geldautomat in Dremmen gesprengt

Gartenhaus abgebrannt Gegen 17 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr am Montag, 19. Dezember, über den Brand eines Gartenhauses auf dem Grundstück eines Reihenhauses in der Jakob-Hoogen-Straße in Wegberg informiert. Durch das Feuer wurden angrenzende Zäune und Garagen in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.