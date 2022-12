Blaulichtticker im Erkelenzer Land Rollerfahrerin verunfallt auf glatter Fahrbahn

Rollerfahrerin verletzt Auf glatter Fahrbahn ist am Freitag, 16. Dezember, eine 67 Jahre alte Frau in Wassenberg mit ihrem Kleinkraftrad gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 13 Uhr auf der Burgstraße unterwegs, als sie vor dem Kreisverkehr am Küstergäßchen und der Turmstraße bremste und zu Fall kam. Durch den Sturz verletzte sie sich so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.