Ratsfraktion stellt Antrag Grüne wollen kommunale Wärmeplanung für Wassenberg

In Baden-Württemberg ist die kommunale Wärmeplanung bereits gesetzlich vorgeschrieben. Im Koalitionsvertrag der neuen NRW-Landesregierung wird die Notwendigkeit auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung hervorgehoben. In Jahr 2023 sollen die rechtlichen Voraussetzungen für die kommunale Wärmeplanung in Nordrhein-Westfalen geschaffen werden, sodass danach das Gesetz in Kraft treten kann. Somit wird dies auch für Kommunen und Städte in Nordrhein-Westfalen verpflichtend. Die Stadt Wassenberg erhält, als Antragstellerin aus den Braunkohlerevieren nach der Kommunalrichtlinie, eine hundertprozentige Förderung für einen kommunalen Wärmeplan. Von der Förderung sollen fachkundige externe Dienstleister finanziert werden, die den Wärmebedarf einer Kommune ermitteln und somit im Rahmen einer Bestands- und Potenzialanalyse Planungs- und Investitionssicherheit schaffen. Dass das Erstellen eines solchen Wärmeplans ein erster und wichtiger Schritt bei der Einsparung von Energie und somit auch in der Energiewende sei, steht für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fest.