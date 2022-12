Aus dem Wassenberger Stadtrat Kompaktkurse sollen Kindern helfen, schwimmen zu lernen

Die Stadt Wassenberg will handeln. „In gemeinsamer Abstimmung mit den Grundschulen, dem Stadtsportverband und dem Schwimmverein Freie Schwimmer Wegberg ist eine Durchführung von Kursen im Januar geplant, angelehnt sind sie an das erfolgreiche Projekt ,Mathe schützt nicht vor Ertrinken‘, erklärte die Verwaltung in der Sitzung des Stadtrates. Die Kurse sollen als Kompaktkurse während der Unterrichtszeit stattfinden. Qualifizierte Übungsleiter stehen den Kindern zur Verfügung. Das Ziel soll sein, dass jedes teilnehmende Kind das Schwimmabzeichen Seepferdchen erlangt. Die Verwaltung will das Projekt bei Erfolg regelmäßig anbieten. Aktuell bevorzugt die Stadt Kinder des zweiten oder dritten Jahrganges in den Grundschulen.