Mit britischem Tenor der King’s Singer Gesamtschule Uerdingen lädt für Samstag zu hochkarätigem Konzert mit Gänsehautfaktor ein

Info

Termin: Samstag, 17.Dezember, 19:30 Uhr, in der Kirche St. Josef Traar, Einlass 19 Uhr

Karten: 15 Euro (ermäßigt 5) im Vorverkauf in der Gesamtschule Uerdingen, im Techpoint-Shop Uerdingen, Fußgängerzone, bei eventim sowie an der Abendkasse.

Programm:

- „Carol of the bells“: alle Mitwirkenden - mehrere Stücke mit Schlubeck/Moreton für Panflöte und Harfe - „Es kommt ein Schiff geladen“: alle mit Publikum - „Trouver dans ma vie ta presence“ (Jean Claude Gianadda): Projekt 007 und Solisten - „Maria durch ein Dornwald ging“: Projekt 007 - „Baba Yetu“: Projekt 007 und Paul Phoenix - „I´ll be home“ - Fantasie über ein Weihnachtslied „God rest you merry“: Lehrerchor - „Happy X-Mas“ (War is over, John Lennon): Chor-AG und Band - Stern über Bethlehem: alle mit Publikum - „Father“ (John Brunning): Paul Phoenix - „That´s Christmas to me“ (Pentatotnix): Solistenensemble - „Christmas Lullaby“ (John Rutter): Projekt 007 - „Christmas Lights“ (Coldplay): Ida Regniet

- „Pachelbel Noel“: Vokalpraktische Kurse

- „O holy night“: alle Mitwirkenden,

- „We wish you a merry Christmas“: alle mit Publikum.