Bei Rothenbach Polizei stoppt Mann mit 50.000 Euro an der Grenze

Beamte der Bundespolizei haben am Mittwochabend einen 38-jährigen Deutschen am Grenzübergang in Rothenbach wegen des Verdachtes der Geldwäsche vorläufig festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann in seinem Auto mehr als 50.000 Euro in Bar versteckt. Als die Fahnder das Geld fanden, gab der 38-Jährige an, dass er damit Fahrzeuge kaufen wollte. Auf Nachfrage beim Zoll war das Geld allerdings nicht angemeldet worden.