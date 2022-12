Rat spricht über Finanzcontrolling Wassenberg kann Jahresüberschuss voraussichtlich verbessern

Als positiv merkt die Stadt im Quartalsbericht unter anderem an, dass für die so genannten Realsteuern Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer zu beachten sei, dass trotz der Auswirkungen der Pandemie die zuvor ab dem Jahr 2020 gesenkten Hebesätze auch für das Jahr 2022 beibehalten worden sind. „Es ist nur auf Grund der ansonsten stabilen Haushaltslage der Stadt Wassenberg möglich, die Realsteuern weiterhin auf diesem niedrigen Niveau zu halten, um so Einwohner und Gewerbetreibende in Wassenberg auch gerade während der Pandemie und während der allgemeinen Preissteigerungen auf Grund des Krieges in der Ukraine weiter zu entlasten“, so die Stadt.