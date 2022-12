Gastbeitrag der Siebenschreiber aus Wegberg Matteo und die Kirchenmaus

Mit Tränen in den Augen zündete Matteo eine Kerze für seinen Freund an. Vorsichtig packte er den kleinen Körper in sein Stofftaschentuch und versteckte ihn im Stall der Krippe. Matteo stopfte sich einige Geldscheine in die Hosentasche und stürmte aus der Kirche. Er rannte zu Pater Angelo, der wenig erfreut war vom keuchenden Matteo zu hören, dass er sofort kommen müsste. Ein Wunder sei in der Kirche geschehen. Mit dem Geld konnte die Kirche erhalten bleiben und Pater Angelo erzählte allen, dass er und sein Weihnachtswunder die Kirche gerettet hatten.