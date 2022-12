Initiative plant „Wegberg hilft“ sorgt für Weihnachtsfeier

Der Krieg in der Ukraine verursacht Leid und Elend, seit russische Truppen am 24. Februar völkerrechtswidrig in den osteuropäischen Staat einmarschiert sind. Sowohl auf ukrainischer wie auf russischer Seite sind viele tausend Menschen gestorben. Die Vereinten Nationen (UN) gehen von mindestens 6755 bestätigten Todesopfern in der ukrainischen Zivilbevölkerung aus, die tatsächliche Zahl dürfte noch weitaus höher liegen. Bereits mehr als 16 Millionen Menschen sind laut UN aus der Ukraine geflohen, davon rund eine Million nach Deutschland. Dennoch ist der Krieg hierzulande nicht mehr so präsent wie noch im Frühjahr oder Herbst. Andere Ereignisse und Entwicklungen sind stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt: Energiekrise und Inflation, die Fußball-Weltmeisterschaft und Menschenrechtsverletzungen durch WM-Ausrichter Katar oder die Frauen-Proteste im Iran gegen die autoritäre Führung.