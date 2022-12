Weihnachtsgeschichten aus Wegberg Was Ihr einem meiner Brüder…

Nein, Kathrin will heute nicht darüber nachdenken, sie möchte ihren freien Tag genießen und Geschenke kaufen. Sie biegt in die Fußgängerzone ein und bummelt an den Schaufenstern vorbei. Sie weiß, was sie sucht. Bald sind schon einige Dinge in ihren Shopper gewandert. In der Geschäftsstraße sieht Kathrin Obdachlose, die bettelnd an Ecken stehen oder an Hauswänden hocken. Sie greift in die Manteltasche zu den Münzen, die sie immer bei sich trägt und legt sie in die bereitgestellten Schalen.