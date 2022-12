Famcare in Rickelrath Wie sich das Fest der Liebe anfühlen sollte

Die im Garten lebenden Hühner, Meerschweinchen und Kaninchen sowie die Alpakas und die gesamten Hoftiere im nahe gelegenen Standort in Schwalmtal werden intensiv in die Arbeit mit den Kindern einbezogen und nehmen einen großen Raum in ihrem Lebensalltag ein. In Rickelrath ist es Tradition, dass die Kinder im Vorschulalter und des ersten Schuljahres vom Nikolaus besucht werden – so auch in diesem Jahr. Mit seinem Begleiter Ruprecht stand er am Nikolausabend vor der Türe und nahm sich viel Zeit für die Kinder. Er las aus seinem goldenen Buch und überreichte kleine Gaben.