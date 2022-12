Blaulichtticker im Erkelenzer Land Unfallfahrerin meldet sich bei Polizei

Unfallfahrerin meldet sich bei Polizei Vorbildlich verhalten hat sich eine 33-jährige Erkelenzerin, die am Donnerstag, 15. Dezember, bemerkte, dass sie offenbar mit ihrem Auto ein anderes Fahrzeug beschädigt hat. Wie die Polizei mitteilte, sei die Frau gegen 7.55 Uhr mit ihrem Daimler Chrylser auf der Wilhelmstraße in Richtung Schneller gefahren und habe kurz vor der Kreuzung einen Knall gehört. Da sie zunächst von einem Steinschlag ausgegangen sei, sei sie weitergefahren. Später beim Aussteigen habe sie allerdings bemerkt, dass ihr rechter Außenspiegel beschädigt war. An der Stelle, an der sie den Knall hörte, sei es eng gewesen, da mehrere Autos am Fahrbahnrand parkten. Die Erkelenzerin ging daraufhin zur Polizei und zeigte ihren vermutlichen Unfall an. Nun sucht die Polizei nach dem Halter des beschädigten Fahrzeugs: Dieser soll sich unter 02452 9200 melden.