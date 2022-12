Mitbegründer der „Klängerstu’ef“ Wegberg trauert um Karl Bertrams

Nicht nur die Klängerstu‘ef war sein Betätigungsfeld. Jahrelang hielt er Mundart-Messen in der Beecker Kirche und gestaltete die Mundart-Nachmittage im Flachsmuseum mit. Hierfür erhielt er bei der 200. Klängerstu’ef im Jahr 2019 vom Heimatverein Beeck den Silbernen Flachstaler verliehen. Georg Wimmers in seiner Laudatio: „Du sorgst dafür, dass unsere Mundart nicht ausstirbt. Du bist als ,Mundart-Papst‘ in die Geschichte eingegangen, hast gepredigt in unseren Mundartmessen, und wer dich gehört hat, hat gelacht und war froh. Du kämpfst dein Leben lang, das Platt uns zu erhalten. Platt ist Heimat, nicht nur für die Alten.“