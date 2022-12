Weihnachtsgeschichten aus Wegberg Advent 2022

Der Mann in dem dicken Mantel stieg aus dem altmodischen Wagen, den er gerade geparkt hatte. Kurz strich er mit seiner Hand über die Motorhaube, bevor er sich der Einkaufsstraße zuwandte. Er freute sich auf diesen Besuch als Vorbereitung für seine eigentliche Aufgabe ein paar Tage später. Wie jedes Jahr wollte er sich einen aktuellen Eindruck verschaffen vom Leben und den Menschen. In der hell erleuchteten Straße hielt er kurz an. „Vielleicht etwas weniger Lichter als sonst“, murmelte er in seinen Bart. Hier und da ertönte Weihnachtsmusik. „Und auch weniger Musik“.