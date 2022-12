Weihnachtsgeschichten aus Wegberg Stille Nacht

Ich bin auf dem Weg zu meiner Liebsten. Nach unserem kleinen Streit freue ich mich aufs Wiedersehen. Ich denke an die vielen glücklichen Stunden. Ich vermisse sie so sehr. Wir gehören doch zusammen. Sie gehört doch zu mir. Unsere Beziehung ist so harmonisch. Na ja – bis auf die Eifersucht, mit der ich sie schon so oft verärgert habe. Aber doch nur, weil ich sie so unendlich liebe. Das hab ich jetzt im Griff. Vor drei Wochen hab ich es fest versprochen. Wie konnte ich sie auch so verdächtigen. Ein anderer Mann in ihrem Leben – nein – niemals. Sie hat doch mich.