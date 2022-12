Evangelische Gemeinde in Wegberg Friedenskirche lädt zu Besinnung und Ruhe ein

Ein Moment der Stille und Besinnung? So etwas ist in unserer heutigen Zeit nicht leicht zu finden. Weihnachtseinkäufe wollen erledigt werden, auf der Arbeit muss noch dies und das vor dem Jahreswechsel zum Abschluss gebracht werden. Trotzdem gibt es auch Orte, an denen man für eine kurze Zeit einmal zur Ruhe kommen kann und neue Kraft tanken kann.