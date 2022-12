Kulturförderkreis Opus 512 Wegberg verteilt 2400 Euro Mit Benefizkonzert Spenden gesammelt

You never walk alone – Du gehst niemals alleine!“ war in der siebten Folge wieder ein großartiger Erfolg. Zweimal hatte sich die Beecker Kirche St. Vincentius bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Band Fun und das Ensemble Stimmlich stellten die Besucherinnen und Besucher musikalisch stimmungsvoll auf die Advents- und Weihnachtszeit ein. So konnte der Kulturförderkreis Opus 512 nun 2400 Euro als Konzerterlös für soziale und kulturelle Zwecke verteilen. Im wahrsten Sinne der Veranstaltung ist niemand alleine, jedem wird geholfen. Drei unterschiedliche Stellen freuten sich nun, mit großzügigen Spenden bedacht worden zu sein.