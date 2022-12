Konzertlesung in Viersen Weihnachtsmärchen in der Kaufbar

Besser hätte die Umgebung für Charles Dickens berühmtestes Weihnachtsmärchen nicht sein können: In der Kaufbar, dem sozialen Gebrauchtwarenkaufhaus mit Herz in der alten Papierfabrik an der Krefelder Straße in Viersen, führten Stephan Schäfer und Giedre Siaulyte „Ein Weihnachtslied in Prosa“ auf. Mehr als 50 Besucher erlebten mit dieser Konzertlesung einen anrührenden Abend in der Vorweihnachtszeit.