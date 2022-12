Veranstaltung in Mönchengladbach Musikschüler sorgen bei Konzert für berührende Momente

Wenn das Orchester der jüngsten Streicher der Musikschule einen „Sternentanz“ auf die Bühne bringt, baumelt natürlich am Hals jeder kleinen Geige ein glitzernder Weihnachtsstern. Zum Auftakt des großen traditionellen Weihnachtskonzerts in der Kaiser-Friedrich-Halle machten das Orchester „Violis“ aus Andrea Holzer-Rhombergs „Mückentanz“ beim Spielen eine Tanz-Performance. Michalina Knull-Mausen dirigierte dieses ambitionierte Projekt souverän und den Grundschulkindern liebevoll zugewandt. Am bezauberndsten war ein Fauxpas: die kleine Geigerin rechts, die sich konstant links herum drehte, wenn alle Kinder sich rechts um die eigene Achse drehten.