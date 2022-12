KAB Wassenberg/Myhl sammelt Spenden Wie eine Krippe Waisenkindern hilft

Dass er Weihnachtskrippen bauen kann, ist in Wassenberg mittlerweile sehr bekannt. Roland Tetzlaff von der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) Wassenberg/Myhl, der auch Mitglied im Diözesanvorstand der Aachener KAB ist, beteiligt sich auch am bekannten Wassenberger Krippenweg in der Oberstadt. Nun aber hat Tetzlaff eine Krippe gebaut, die er der Ukraine widmet – genauer gesagt: Mit dieser Krippe sammelt die KAB Wassenberg/Myhl Spenden für ukrainische Waisenkinder. „Die Kinder sind traumatisiert. Es gibt eine Art Auffanglager für die Kinder, die in dem schrecklichen Krieg ihre Eltern verloren haben. Dieses Lager befindet sich an der Grenze zu Ungarn“, erklärte Tetzlaff, der in seinen Garten eingeladen hatte, dort fand eine Gedenkveranstaltung für die Menschen in der Ukraine statt.