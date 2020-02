Diese Schäden richtete „Sabine“ an : Der Sturm im Kreis Viersen

Kreis Viersen Die Schäden durch den Sturm Sabine fielen im Kreis Viersen geringer aus als erwartet: In Viersen-Dülken fiel ein Baum auf die Oberleitung der Bahn, in Brüggen musste die Feuerwehr umgestürzte Bäume beseitigen. Verletzt wurde niemand.

Zu insgesamt 19 sturmbedingten Einsätzen ist die Feuerwehr Viersen seit Sonntagmittag ausgerückt. „Bisher sind keine Verletzten durch den Sturm bekannt“, informiert Viersens Stadtsprecher Frank Schliffke.In der Nacht zu Montag sind in Viersen vorsorglich alle Gerätehäuser der Feuerwehr besetzt worden. Im Süden Alt-Viersens mussten in der Nacht zu Montag fünf Menschen ihre Wohnungen in der oberen Etage eines Mehrfamilienhauses verlassen, weil der Wind die Fassade und eine Decke im Haus beschädigt hatte. Die Feuerwehr und hinzugerufene Fachleute des Technischen Hilfswerks (THW) sperrten die Wohnungen. Die Bewohner fanden privat eine Übernachtungsmöglichkeit. Bereits am frühen Sonntagnachmittag war in Viersen-Süchteln ein Baum auf einen Carport gestürzt. Dort wurden fünf Autos beschädigt. Mehrere Anrufe bei der Feuerwehr galten nach Angaben des Stadtsprechers vom Wind verschobenen Baustellenabsperrungen. Außerdem wurden vereinzelt herabgefallene Dachziegel gemeldet. Der größte Teil der Einsätze ergab sich durch einzelne Bäume, die umgestürzt waren oder umzustürzen drohten. In Dülken fiel ein Baum auf die Oberleitung der Bahn. Die Feuerwehr sicherte die Unglücksstelle bis zum Eintreffen der Fachleute der Deutschen Bahn.

In Brüggen musste die freiwillige Feuerwehr insgesamt acht Mal ausrücken. „An der Swalmener Straße, an der Amerner Straße und an der Solferinostraße stürzte je ein Baum auf die Fahrbahn, an der Gartenstraße mussten die Wehrleute zwei umgestürzte Bäume abtransportieren“, schildert Wehrleiter Marcel von Montfort. An der Schillerstraße kümmerte sich die Wehr um herabgestürzte Dachziegel. Vorsorglich waren die Feuerwehrgerätehäuser in Brüggen und Bracht am Sonntag ab 18 Uhr besetzt gewesen. Um 23 Uhr wurden die Kräfte dort abgezogen. „Wir sind froh, dass es so glimpflich abgelaufen ist“, sagt von Montfort. .