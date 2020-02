Tischtennis : ASV Süchteln überzeugt und holt zwei Punkte in Hessen

Tischtennis Der Doppelpieltag in der Herren-Regionalliga hat sich für den ASV Süchteln gelohnt. Dabei war Süchteln als Außenseiter zu den beiden hessischen Teams vom VfR Fehlheim und SVH Kassel gereist.

Immerhin stehen beide Mannschaften im oberen Tabellendrittel. Am Ende hatte der ASV durch den 9:6-Erfolg am Samstagabend in Fehlheim zwei Punkte geholt. Beim 3:9 in Kassel fehlte dann die Kraft, um in den entscheidenden Momenten zu punkten.