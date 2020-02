St. Hubert : Mathewettbewerb: Da rauchten die Köpfe

info

Der Mathematikwettbewerb NRW findet seit 1998 statt. Er wird von Ute Czierpka, Rektorin der Dortmunder Bach-Grundschule, im Auftrag des Ministeriums für Schule und Weiterbildung organisiert. In jedem Regierungsbezirk gibt es weitere Regionalkoordinatoren, die die örtliche Durchführung übernehmen. Die Aufgaben werden von einem bundesweiten Aufgabenausschuss für Mathematikolympiaden erstellt.

Der Wettbewerb wird in drei Runden ausgetragen. An der ersten Runde, die in den Schulen eigenverantwortlich durchgeführt wird, dürfen alle Viertklässler sowie mathematikinteressierte Drittklässler teilnehmen. Durch gute Leistungen geht es in die zweite Runde. Die Punktergebnisse der zweiten Runde werden eingeschickt, und es wird landesweit entschieden, wo die Punktgrenze angesetzt wird, mit der die Grundschüler in die dritte Runde einsteigen.