Corona-Pandemie : Weniger als 300 Einwohner im Kreis Viersen infiziert

Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Viersen ist auch am Mittwoch weiter zurückgegangen. Das Kreisgesundheitsamt meldete 297 Infizierte, das sind fünf weniger als am Dienstag. Der Inzidenz-Wert sank von 55 auf 52 und liegt damit deutlich unter der NRW-Inzidenz von 95.

Am Mittwoch registrierte das Kreisgesundheitsamt bis 14 Uhr insgesamt 31 Neuinfektionen; von den Infizierten sind elf jünger als 20 Jahre, einer ist aus der Altersgruppe 59+. An der Gemeinschaftsgrundschule Nettetal-Lobberich wurde eine Neuinfektion festgestellt. Stark rückläufig entwickelte sich die Zahl der Kontaktpersonen, die sich in Quarantäne befinden. Sie sank von 492 am Dienstag auf 400.