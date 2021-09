Einsatz in Leichlingen : Feuerwehr rettet Pferd aus Bachlauf

Feuerwehrleute aus Witzhelden und Solingen rückten aus. Foto: Christian Breuer

Leichlingen-Witzhelden Ein Radlader und schweres technisches Gerät kam am Mittwochvormittag am Krähwinkeler Weg zum Einsatz. Auf dem Fußweg nach Schüddig war ein Pferd gegen 9.30 Uhr in den Bachlauf des Weltersbach gestürzt.

Feuerwehrleute aus Witzhelden und Solingen befreiten das Tier. Es blieb unverletzt. Der Einsatz dauerte vier Stunden.

(sug)