Beinahe-Katastrophe in Leichlingen : Tanklasterfahrer wird schwarz vor Augen

Leichlingen Der Lkw hatte 11.000 Liter Heizöl geladen. Auf abschüssiger Straße fuhr er gegen eine Grundstücksmauer und kippte um.

(leduc) Glück im Unglück hatte ein Lkw-Fahrer am Dienstagvormittag in Leichlingen: Nahe der Straße Fähr bei Untenrüden war dem 43-Jährigen am Steuer seines Öltankers schwarz vor Augen geworden. Laut Polizei raste der Laster die abschüssige Straße unweit der Wupper hinunter, bis er gegen eine Grundstücksmauer stieß und umkippte. Der aus Troisdorf stammende Fahrer blieb unverletzt, wird allerdings in einem Krankenhaus behandelt, um die Ursache für seine Kreislaufschwäche zu klären.