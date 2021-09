Neues Hallenbad : Ein Öko-Schwimmbad für Leichlingen

Leichlingen Der symbolische erste Spatenstich ist gesetzt, nun entsteht das erste Freizeitbad Deutschlands mit dem Siegel „Nachhaltiger Schwimmbadbau“. Schon in zwei Jahren soll es fertig sein.

Im Vordergrund stehen Abkühlung, Erholung, Spiel und Spaß. Und, ganz wichtig für Kinder: Der „Hase Felix“, das Symbol der Leichlinger Autorin Annette Langen, deren Bücher in 30 Sprachen übersetzt, international ausgezeichnet und verfilmt wurden, wird sich auch im neuen Hallenbad an der ein oder anderen Stelle wiederfinden.

Doch Meister Lampe ist nur eine von vielen weiteren Attraktionen der neuen Badeanstalt, deren offizieller Baubeginn am Dienstag, 14. September, mit dem ersten Spatenstich auf dem Freibadgelände des Blütenbades eingeläutet wurde. Vor Gästen aus Politik und Verwaltung sowie beteiligten Unternehmen sprach Alice Bosch, Geschäftsführerin der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft (LBB), angesichts des Vorhabens von einem „neuen Kapitel in der Geschichte der Leichlinger Bäder“.

Beim Neubau habe man sehr viel Wert auf eine ökologische und nachhaltige Bauweise belegt. Entsprechend werde das Projekt durch die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen begleitet, die wiederum einen Kriterienkatalog für einen ökologischen und nachhaltigen Schwimmbadbau entwickelte, der in Leichlingen erfüllt werde. Bosch: „Leichlingen kann sich auf ein neues Bad freuen, das als erstes Freizeitbad in Deutschland das Siegel ‚Nachhaltiger Schwimmbadbau‘ erhält.“

Bei aller Vorfreude verschwieg Bosch nicht, dass dem Neubau ein Großteil der Bäume und die untere Liegewiese zum Opfer fallen. Für einen partiellen ökologischen Ausgleich sorgen Photovoltaikanlage, Dachbegrünung, neue Bäume und Pflanzen. Darüber hinaus wird ab Januar 2022 eine in 2,5 Kilometern Luftlinie entfernte Waldfläche aufgeforstet, die durch Borkenkäfer und Trockenheit zerstört wurde. Zusätzlich können Gartenbesitzer im Leichlinger Stadtgebiet an einer Verlosung von Obstbäumen teilnehmen.

Bürgermeister Frank Steffes, Mitglied des Aufsichtsrates, sagte in seiner Ansprache: „Bäder liegen mir immer am Herzen.“ Schwimmangebote seien wichtig für Bürger, Schulen und Sport. Aber auch für Schwimmvereine, die Kinder das Schwimmen beibringen und somit eine unverzichtbare Aufgabe in der Gesellschaft erfüllten. In der Vergangenheit sei das Bad sehr gut angenommen worden, innerhalb der fünf Jahre vor Corona von durchschnittlich 106.500 Gästen aus Leichlingen und Umgebung.