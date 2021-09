Nach Schäden in Leichlingen : Sparkasse bietet wieder mehr Service an

Die SB-Filiale am Bahnhof Leichlingen (Foto) bleibt noch geschlossen. In der Filiale in der Innenstadt geht es nun voran. Foto: RP/Susanne Genath (sug)

Leichlingen Die Kreissparkasse Köln bietet im ersten Stock ihrer Filiale an der Neukirchener Straße 4 nach eigenen Angaben wieder Beratungen an. Außerdem werde am Samstag, 18. September, das vorläufige Selbstbedienungs-(SB)-Foyer öffnen, teilt sie mit.

Es sei mit Geldautomat und Kontoauszugsdrucker ausgestattet und täglich von 5.30 bis 23 Uhr geöffnet. Bis ein vorläufiger Service- und Kassenbereich im Laufe des Oktobers geöffnet werden könne, stünden Ansprechpartner weiterhin montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr in einer mobilen Filiale zur Verfügung.

Die Filiale in der Innenstadt war im Juli bei der Hochwasserkatastrophe überflutet und stark beschädigt worden. Auch die Die SB-Filiale am Bahnhof Leichlingen ist beschädigt und geschlossen. Dort hatten Räuber am 1. September einen Geldautomaten gesprengt.

(sug)