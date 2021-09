Handball : Marie Schall ist der große Rückhalt der Adler

Krefeld Die Torhüterin steht seit fünf Jahren beim Handball-Oberligisten Adler Königshof zwischen den Pfosten. Nach gelungenem Saisonstart wartet auf die Mannschaft am Samstagbeim TV Witzhelden eine schwere Aufgabe.

Schwere Aufgaben warten in der Nordrheinliga auf die Turnerschaft St. Tönis und in der Oberliga auf die Adler Königshof. Während das Team aus Tönisvorst beim TV Aldekerk II antreten muss, gastieren die Adler-Frauen beim TV Witzhelden.

Der Start in die neue Saison ist gelungen, aber Königshofs Coach Ingo Häußler kann den Erfolg gegen die GSG Duisburg einordnen. „Wir haben sicherlich nicht gegen den stärksten Gegner zum Auftakt spielen müssen. Die Aufgabe am Sonntag beim TV Witzhelden wird deutlich schwerer werden. Die Favoritenrolle hat der Gastgeber inne“, berichtet Häußler. Der Auftaktsieg gibt Sicherheit, allerdings stellt sich die Mannschaft aktuell neu auf, nach dem Abgang einiger Leistungsträger zur neuen Saison müssen sich auch erst die Führungsspielerinnen neu finden. Eine, die auf dem besten Wege ist, diese Aufgabe einzunehmen ist Torhüterin Marie Schall, die mit Julia Küppers das Torhütergespann der Adler bildet. Seit nunmehr fünf Jahren gehört Schall, die vom TV Korschenbroich nach Krefeld wechselte, dem Kader der DJK an. „Marie ist absolute Leistungsträgerin, auch gegen Duisburg hat sie eine gute Leistung geboten. In der Oberliga zählt sie zu den besten Keeperinnen“, berichtet Häußler, der auch in Witzhelden (17 Uhr) auf die in Viersen geborene 27-Jährige Torhüterin setzt. „Wir wollen auch im ersten Auswärtsspiel die Punkte mit nach Hause nehmen.“