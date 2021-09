Beliebtes Traditionsturnier : Heitere Reitertage in Witzhelden

Beim Springreiten – einer der Disziplinen – geht es für Reiter und Pferd darum, einen Parcours möglichst schnell und fehlerfrei zu überwinden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Witzhelden Beinahe jenseits aller Corona-Einschränkungen feiert der Sieferhof fünf erfolgreiche Turniertage. Der neue Ebbe-Flut-Platz hielt dem Regen stand.

Entspannte Stimmung vor der zweiten Springprüfung der mittelschweren Klasse am Freitagnachmittag: Das Wetter ist unentschlossen – Regenschauer und Sonnenschein wechseln sich minütlich ab –, und die Zuschauerränge füllen sich zu dieser frühen Zeit nur zaghaft mit interessierten Reitsportfans. Nach zwei intensiven Tagen voller Dressurprüfungen stehen die Springreiter im Mittelpunkt des Turniers.

Im Starterfeld aus 31 Reitern befindet sich auch Lokalheldin Johanna Sandrock vom Reitsportteam Leichlingen/Witzhelden mit Stute Griesella S, um den 460 Meter langen Parcours mit zehn Hindernissen möglichst schnell und fehlerfrei zu absolvieren. Vor ihr starten zehn andere Reiter nacheinander, legen ein gutes Tempo vor. Der Druck steigt. Es gilt, die Nerven zu bewahren. Etwas über eine Minute (72,47 Sekunden) dauert Sandrocks Vorstellung. Zu lange, um auf den ersten Rängen mitzuspielen.

Info Alle Ergebnisse im Netz zum Nachschauen In 30 Prüfungen verzeichnete Sieferhof-Inhaberin Dörthe Völker fast 1200 Starts mit mehr als 450 Pferden. Alle Ergebnisse der fünf Turniertage in Witzhelden finden sich zum Nachschauen online unter https://results.equi-score.de/event/2021/16208/de.

Außerdem erhält das Duo aus Pferd und Reiterin vier Strafpunkte für eine umgeworfene Stange an einem Hindernis. Die Siegerin, Lia Sophie Bolten vom Lintorfer Reit- und Fahrverein 1975, hat auf ihrer Charming Cassillia den Parcours in 54,06 Sekunden als Schnellste fehlerfrei durchritten. Schade für die lokale Reiterin, findet auch Ausrichterin Dörthe Völker, Inhaberin des Sieferhofs, doch auch die Leichlinger und Witzheldener Reitfans hatten bei diesen Reitertagen Erfolge zu verzeichnen – wie etwa den vierten Platz von Jennifer Kreft in der Dressurprüfung der Klasse M*. Auch Fiete Krebs hatten Kenner im Vorfeld sehr gute Erfolgschancen zugeschrieben. „Doch leider wird er jetzt nicht teilnehmen können, weil sein Pferd krank geworden ist“, bedauert Völker.

Trotz dieser sportlichen Unwägbarkeiten zieht Völker ein sehr positives Fazit nach den diesjährigen Reitertagen. Denn nachdem im vergangenen Jahr Corona-bedingt nur eine „abgespeckte“ Form des Turniers angeboten werden konnte, klappte es dieses Jahr fast ohne Restriktionen, was Veranstalterin und Besucher freute. Bis zu 3000 Gäste empfängt der Sieferhof für gewöhnlich an so einem Turnierwochenende.