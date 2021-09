Corona in Rhein-Berg : „Impfeinheit“ ersetzt bisheriges Impfzentrum

Corona in Rhein-Berg

Das Impfzentrum des Kreises in Bergisch Gladbach wird bald geschlossen. Foto: Rheinisch-Bergischer Kreis (RBK)

Rhein-Berg Die Landesregierung hat das Aus der derzeitigen Impfzentren beschlossen. Nun muss der Rheinisch-Bergische Kreis eine Alternative für unerwartetes Corona-Geschehen entwickeln.

Das Impfzentrum des Kreises in der Rhein-Berg-Galerie in Bergisch Gladbach ist nur noch bis Ende des Monats Anlaufstelle für Impfwillige. Die Impfzentren im Land werden auf Beschluss der NRW-Regierung zum 30. September 2021 geschlossen, teilt der Kreis mit. Als Nachfolger richte man zum 1. Oktober eine „Koordinierende Covid-Impfeinheit“ (KoCI) ein, um sicherzustellen, „dass im Bedarfsfall schnellstmöglich auf etwaige Veränderungen des Infektionsgeschehens reagiert wird“.

Wie genau die Vorgabe des Landes NRW im Rheinisch-Bergischen Kreis ausgestaltet wird, befinde sich nun in Abstimmung. „Nachdem am Freitag der entsprechende Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales erschienen ist, bereitet der Kreis derzeit die weiteren Schritte zur kurzfristigen Umsetzung vor, etwa die Organisation von personeller Ausstattung und Örtlichkeit“, heißt es in einer Pressemitteilung.