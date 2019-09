Spende in Viersen : Startgeld und Taschenlampen für Grundschulen

Viersen Mehr als 30 Lehrer aus Viersen, Schwalmtal und Niederkrüchten kamen zur Spendenübergabe.

Die Volksbank Viersen hat für jedes neu eingeschulte Kind fünf Euro in die jeweiligen Klassenkassen gespendet. „Damit können die ersten Anschaffungen getätigt werden oder das Geld wird für einen Klassenausflug verwendet”, sagte Günter Neumann, Leiter der Viersener und Süchtelner Geschäftsstellen, in einer Feierstunde. Insgesamt mehr als 5000 Euro seien an die Schulen geflossen. Über 30 Lehrer aus den Grundschulen in Viersen, Schwalmtal und Niederkrüchten waren der Einladung der Volksbank gefolgt. Neben dem Startgeld gab es für jedes Kind noch eine Taschenlampe, die für einen sichereren Schulweg sorgen soll und die die Lehrer für das Gruppenfoto direkt ausprobieren durften. Neben Neumann waren die Volksbank-Kollegen Dennis Meertz für die Schwalmtaler Schulen, Clemens Roosen für die Dülkener Schulen und Sabine Furtmeier für die Niederkrüchtener Grundschule gekommen.